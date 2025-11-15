Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara kazandırdığı hem eğlenceli hem öğretici platformu olan 'Trafik Park', okulların ara tatil döneminde de çocuk neşesiyle doldu taştı. Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği bir alan olarak hizmet veren parkta minik sürücüler; trafik kuralları, levhalar ve ışıklar hakkında bilgi ediniyor.

MERSİN (İGFA) - 12 bin metrekarelik alanda hizmet veren Trafik Park; içerisinde bulunan spor, eğlence ve dinlenme alanlarıyla ailelerin uğrak noktası haline geldi. Ara tatil sebebiyle yoğunlaşan Trafik Park, Cuma ve Cumartesi günleri 14.00-22.30, diğer günler ise 11.30-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Marina'nın karşında yer alan Trafik Park'ta; mini golf, masa tenisi, satranç alanı ile üretici kadınların yöresel ürünlerini satabileceği Kooperatif Market'in yanı sıra, yöresel ürünler ile glutensiz ürünlerin satıldığı market ve Park Kafe yer alıyor. Trafik Park çocuklara güvenli sürüş deneyimi sunarken, aileler için de keyifli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Kaplan: 'Trafik Park, çocuklar için çok güzel bir platform'

Trafik Park'ta yönetici olarak görev yapan Anıl Kaplan, 'Trafik Park; çocuklar için çok güzel bir platform. Burada sadece araç sürdürmüyoruz. Aynı zamanda trafik kurallarını, levhaları, ışıkları, öğreniyorlar. Cuma ve Cumartesi günleri 14.00 - 22.30, diğer günler ise 11.30 - 20.00 arası hizmet veriyoruz. Ara tatil döneminde olduğumuz için, ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz' dedi.

4-7 yaş arası çocukların Trafik Park'ı kullanabildiğini, fakat araçların taşıyabileceği kilo sınırına kadar yaş sınırında esneklik sağlayabildiklerini kaydeden Kaplan, 'Alanımız sadece akülü arabalardan ibaret değil. Bunun dışında mini golf, masa tenisi ve satranç alanlarımız var. Bu sayede, gelen çocukları akülü araba dışında, diğer eğlenceli aktivitelere de yönlendirebiliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Çocuklar Trafik Park'ta çok mutlu

Trafik Park'ı deneyimleyen 6 yaşındaki Poyraz Sadıkkaya, 'Trafik Park'tayım. Akülü araba sürmek için geldim. Burada kurallara uyarak araba sürüyoruz. Arkadaşlarımla aynı anda sürmek çok eğlenceli' dedi.

Çocuklardan Emin Yağız Kaplan, 'Trafik Park'ta araba sürüyorum. Burada hem trafik kurallarını öğreniyor hem de eğleniyoruz' diye konuştu.

Veliler, Trafik Park'ın hem eğlenceli hem öğretici yönünü takdirle karşılıyor

Yaklaşık 3 yıldır çocuklarını Trafik Park'a getirdiğini belirten Abdullah Kaplan, 'Çocuklar burada trafik eğitimi alıyorlar, ışıklarda durmayı ve geçmeyi öğreniyorlar. Kızım büyüdü artık binemiyor. Oğlumu getirdim. Burayı seviyor ve sürekli geliyoruz' diye konuştu.

Ara tatil dolayısıyla çocuklarını Trafik Park'a getirdiğini ve çok eğlendiklerini anlatan Nazik Boydak, 'Güzel bir uygulama. Çocukların dikkat ve koordinasyonu için iyi olduğunu düşünüyorum. İlk defa geliyorum. Daha önce çocuklarıma akülü araba almak durumunda kalmıştım, ama şimdi gerek yok. Cüzi bir ücretle şu an bu parkurda çocuklar bu etkinliği yapabiliyorlar. Tatilde onlar için güzel bir gün oldu' dedi.

Velilerden Hüseyin Alkan ise, 'Sosyal medyadan görüyordum. Okullardan dolayı fırsatımız olmadı. Tatili fırsat bildik. Çocuğumu getirmek istedim. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Trafik bilgilerini edinmeleri güzel. Biz trafik işaretlerini anlatıyoruz. Burada da uygulamalı bir şekilde görecek' ifadelerine yer verdi.