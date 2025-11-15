Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek Yunus Emre Mahallesi'nin en önemli güzergahlarından biri olan Yunus Emre Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Toplam bin 300 metre uzunluğa sahip cadde üzerinde yürütülen çalışmalarda, dayanıklı ve yüksek standartlı yol yapımı için 2 bin 397 ton sıcak asfalt kullanılıyor. 13 metre genişliği ile mahalle trafiğinin ana akslarından biri olan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak. Proje kapsamında toplam 16 bin 578 metrekarelik alan asfaltlanıyor.



'Söz verdiğimiz gibi mahallelerimizin yollarını tek tek yeniliyoruz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmanın bölge sakinleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek 'Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, mahallelerimizin ulaşım kalitesini yükseltmek için yoğun bir program yürütüyoruz. Yunus Emre Caddesi, bölgedeki trafik akışı açısından kritik bir yer. Söz verdiğimiz gibi mahallelerimizin yollarını tek tek yeniliyor, daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız çok daha rahat bir ulaşım deneyimine kavuşacak' dedi. Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, kent genelinde kapsamlı yol iyileştirme ve asfaltlama programının devam edeceğini ifade etti.