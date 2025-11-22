Çılgın Sayısal Loto'da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran 'Milyonerler Festivali'nin 5'inci çekilişinde, 5 bilen 5 talihli toplamda ekstra 10 milyon TL kazandı.

İstanbul Avcılar'dan, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan, İzmir Buca'dan, Manisa Şehzadeler'den ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 2 milyon 758 bin 61 TL ikramiye kazandı.

3 Aralık'a kadar gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırması hedeflenirken, Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 372 milyon TL'yi aştı.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.