CSG, pratik düşük karbonlu çözümlerle küresel iklim eylemine bağlılığını gösterdi.

PRNewswire / BELÉM, Brezilya (İGFA) - China Southern Power Grid (CSG), 10-21 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen 30. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP30) katıldı.

Konferans sırasında şirket, 19 Kasım'da Çin Pavilyonu'nda 'Yeşil Enerji Şebekesi için Yeni Bir Bölüm Oluşturun, Dünya Standartlarında Bir İşletmenin Temelini Atın' temalı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

'Kurumsal Gün' de CSG, China National Petroleum Corporation ve China Energy Investment Group Co. ile birlikte birçok ülkeden hükümet, işletme ve araştırma kurumlarından temsilcileri bir araya getiren bir yan etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, tüm paydaşların Çin'in çift karbon hedeflerini nasıl destekleyebileceğini ve küresel iklim yönetişimini nasıl güçlendirebileceğini tartıştı.

Bir CSG yöneticisi, şirketin yeni nesil bir güç sistemi geliştirme ve temiz enerji geçişini destekleme konusundaki ilerlemesini özetleyen bir açılış konuşması yaptı. Yönetici ayrıca Brezilya, Peru ve diğer ülkelerden katılımcıların düşük karbonlu endüstriyel kalkınmayı hızlandırmak için işbirliğine dayalı yaklaşımları araştırdığı düşük karbon ve sürdürülebilir kalkınma konulu uluslararası bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti.

CSG aynı gün ayrıca 'Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınmanın İlerletilmesinde Eko Odaklı İşletmelerin Yeni Uygulamaları' başlıklı özel bir oturum düzenledi.

Etkinlik sırasında şirket, yenilenebilir enerjiye geçişi destekleme stratejisine net bir genel bakış sunan China Southern Power Grid Eco-Oriented Enterprises Report'u Çince ve İngilizce olarak yayınladı. Oturumda ayrıca karbon hedefi yönetimi, sıfır karbonlu endüstriler ve CSG'nin uluslararası düşük karbonlu iş faaliyetleri gibi konulara da değinildi.

CSG, vaka çalışmaları, temalı bir sergi ve temiz elektrikle çalışan interaktif bir çay yapma gösterisi aracılığıyla, çevresel performansı güçlendirmek ve düşük karbonlu kalkınmayı desteklemek için inovasyonunu ve pratik çalışmalarını sergiledi.

COP30 boyunca CSG'nin ekolojik yönetim sergisi ve tanıtım videosu Çin Pavilyonunda sürekli olarak sergilenerek Çinli şirketlerin küresel iklim eylemine ve teknolojik ilerlemeye nasıl katkıda bulundukları vurgulandı.