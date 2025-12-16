Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla yaptığı toplantıda içme suyu, yol ve altyapı yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRABZON (İGFA) - Vakfıkebir ilçesinde ikinci kez muhtarlarla bir araya gelerek istişarede bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getirecek çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşallah tüm projeleri adım adım hayata geçirmeyi Allah bizlere nasip eder' dedi.

Trabzon'un 18 ilçesinin tamamında mahallelerdeki sorunları ve öncelikli eksikleri tespit etmek için muhtar buluşmalarına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir'deki mahalle muhtarlarıyla bir kez daha istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Aytemiz, Kaymakam Hacı Arslan Uzan, İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ile ilçede görev yapan çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Muhtarların talep, öneri ve sorunları dinleyen Başkan Genç, 'Güzel ilçemize verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bugüne kadar güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak elbette bunları yeterli görmek mümkün değil. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar çeşitleniyor ve artıyor. Bir dönem lüks olarak görülen hizmetler, bugün artık sıradan hale gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni ihtiyaçları da karşılamak zorundayız' dedi.

İÇME SUYU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Başkan Genç şunları söyledi: 'Öncelikli ihtiyaçlarımızın başında su, yol ve altyapı hizmetleri geliyor. Bunun yanında, halkımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen diğer ihtiyaçları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle su konusunda çok daha ciddi adımlar atmamız gerektiğini buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Çünkü Vakfıkebir ilçemiz, yaz aylarında ciddi bir su sıkıntısı yaşadı. Bu doğrultuda arıtma tesisimizi tamamladık. Vakfıkebir'imizin başta 17 mahallesi olmak üzere, içme suyunun temizliği noktasında büyük ölçüde sorun bulunmuyor. Asıl hedefimiz, suyu yüksek kotlarda biriktirerek Vakfıkebir'in üst kesimlerinde göletler oluşturmak ve kalıcı içme suyu üretimini sağlamaktır. Bu adımın ilkini Vakfıkebir'de atıyoruz. DSİ Genel Müdürümüzle gerekli görüşmeleri yaptık, projelerimiz onaylandı. Süreci hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu, ilçemiz için son derece önemli bir yatırımdır.'

HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

'Yol çalışmaları konusunda ise 46 kıymetli muhtarımızı mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Trabzon genelinde 716 muhtarımız var. 2025 yılı içerisinde bir kısım çalışmaları hayata geçirdik, ancak yapamadıklarımız da oldu. Önümüzdeki süreçte eksik kalan işleri önceliklendirerek yeni programlar oluşturacağız. Bu noktada sizlerden gelecek talepleri alarak yol haritamızı birlikte belirlemek istiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte bu süreci inşallah en verimli şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getirecek, başta grup yollarımız olmak üzere çalışmalarımızı adım adım tamamlayacağız.'

OTOGAR PROJESİ HAZIRLANIYOR

İlçede yapılması hedeflenen projelere de değinen Başkan Genç, 'İlçemiz için güzel bir otogar projesi hazırlıyoruz ve inşallah bunu da hayata geçireceğiz. Özel çocuklarımız için de güzel ve nitelikli bir mekanı ilçemize kazandıracağız. Kültür merkezi, ilçemizin önemli ihtiyaçlarından biridir. Tüm ihtiyaçlara sahip çıkacağız. Elbette burada bir önceliklendirme yapmak durumundayız. Pazar yeri ve otopark projesi bu kapsamda ilk adımımız oldu. İnşallah tüm projeleri adım adım hayata geçirmeyi Allah bizlere nasip eder' diye konuştu.