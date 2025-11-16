Hükümetin 500 bin konut projesinin olumlu ancak fiyatları düşürmede yetersiz kalacağını savunan sektör temsilcileri, değerleme raporu zorunluluğu ve kademeli emlak vergisi önerileriyle piyasanın kendi içinde dengelenebileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul PR, hükümet tarafından başlatılan 500 bin konut projesinin özellikle alt gelir grubuna yönelik yararlı bir adım olduğunu ancak genel konut fiyatlarını kısa ve orta vadede aşağı çekmekte etkili olmayacağını açıkladı. Firma, Ekim 2025 itibarıyla seri ilan sitelerinde Türkiye genelinde 640 bine yakın, Ankara'da ise 90 bin satılık konut bulunduğunu hatırlatarak, 'Sorunun çözümü yeni konut üretmekten ziyade fiyat mekanizmasını düzenlemekten geçiyor' ifadelerini kullandı.

HER İLAN İÇİN DEĞERLEME RAPORU ŞARTI

Yabancıya satışta zorunlu olan değerleme raporunun yerli alıcılar için de getirilmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul PR, taşınmaz ilanlarının bu raporla desteklenmesinin piyasada şeffaflığı sağlayacağını vurguladı.

Firma açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

'Her ilanda değerleme raporu zorunlu olmalı. Raporda belirtilen fiyatın altında tapuda işlem yapılmamalı. Böylece yapay fiyat artışları engellenir, piyasa dengelenir ve devletin tapu harcı gelirleri rekor seviyeye ulaşır.'

KADEMELİ EMLAK VERGİSİ ARZI ARTIRABİLİR

Gayrimenkul PR'nin ikinci önerisi ise çoklu konut sahiplerine yönelik kademeli emlak vergisi sistemi oldu. Buna göre, mülk sayısı arttıkça emlak vergisi oranı da yükselmeli ve vergileme değerleme raporundaki gerçek fiyat üzerinden yapılmalı.

Açıklamada, bu düzenlemenin çok sayıda konutu elinde tutan yatırımcıları satışa yönelteceği ve böylece kısa sürede yüksek arz oluşacağı belirtildi.

'FİYATLAR BİR AY İÇİNDE DENGELENİR'

Gayrimenkul PR, önerdikleri iki yönetmelik yürürlüğe girdiğinde Türkiye'de satılık ve kiralık konut arzının hızla artacağını, fiyatların ise doğal şekilde gerileyeceğini savunarak, 'Bu iki düzenleme devreye girer girmez konut fiyatları bir ay içinde dengelenir. Devlet bütçe ayırmadan süreci yönetir; tapu harcı gelirleri artar. Hem devlet hem vatandaş kazançlı çıkar.' dedi.