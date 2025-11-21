Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, kuruluşunun 36. yılı kapsamında belirlediği geleneksel ödüllerini duyurdu. Bu yılın Basın Dayanışma Ödülü, Merdan Yanardağ şahsında tüm TELE1 çalışanlarına verildi. Tören, 10 Aralık 2025'te 'İnsan Hakları' temasıyla düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, gazetecilik mesleğinin etik değerlerini, dayanışmayı ve toplumsal sorumluluğu öne çıkaran geleneksel ödüllerinin 2025 sahiplerini açıkladı.

Kuruluşunun 36. yılını kutlayan ÇGD Bursa Şubesi, bu yıl beş farklı kategoride toplam yedi isim ve kurumu ödüllendirdi.

Ödüllerin Türkiye'deki güncel medya ortamının zorluklarını yansıttığına dikkati çeken dernek, açıklamasında, basın özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu ve gazetecilerin sansürsüz bir ortamda çalışma hakkının altını çizdi.

ÇGD Danışma ve Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan seçici kurul, Türkiye'de artan basın özgürlüğü baskılarına dikkat çekmek amacıyla Basın Dayanışma Ödülü'nü TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 çalışanlarına verme kararı aldı. Yanardağ'ın gözaltına alınması sonrası kanala kayyım atanmasının 'basın özgürlüğü ve demokrasi açısından ağır bir ihlal' olduğunu vurgulayan dernek açıklamasında, TELE1 ekibinin mücadeleci duruşunun tüm meslektaşlara ilham verdiğini belirtti. ÇGD, yayın hayatına TELE2 adıyla devam eden gazetecilere destek mesajı da iletti.

KENT KÜLTÜRÜNE KATKI ÖDÜLÜ DR. CEYHUN İRGİL'E

Bu yılın Kent Kültürüne Katkı Ödülü, kente kültürel ve tarihsel hafıza açısından önemli eserler kazandıran Dr. Ceyhun İrgil'e verildi. Dr. İrgil, Bursa Kent Müzesi'nin kuruluşundaki rolü, Bursa Fotoğraf Festivali FOTOFEST'in fikir ve isim babası olması, 2024'te açılan Bursa Sağlık Müzesi'nin mimarı olarak kente sunduğu katkılar övgüyle anıldı.

BASIN ONUR ÖDÜLÜ AHMET EMİN YILMAZ'A

Meslekte 48 yılı geride bırakan usta gazeteci-yazar Ahmet Emin Yılmaz, uzun yıllardır sürdürdüğü 'Bursa Kazanı' köşe yazısıyla yerel basına yaptığı öncü katkılar nedeniyle Basın Onur Ödülüne layık görüldü.

FİKRİ TAKİP HABERCİLİK ÖDÜLÜ GÖKHAN BATBAY'A

Harmancık TV Muhabiri Gökhan Batbay, Orhaneli-Harmancık bölgesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarını sahadan anbean takip ederek bölge muhabirliğinin önemini ortaya koyduğu için Fikri Takip Habercilik Ödülü ile onurlandırıldı.

GENÇ KALEMLER ÖDÜLÜ 3 GENÇ GAZETECİYE

ÇGD Bursa Şubesi, gazetecilik mesleğine yeni katılan genç isimleri desteklemek amacıyla bu yılın Genç Kalemler Ödülünü Merve Deniz Ekici, Ceren Sünbül ve Taha Tütüncü'ye verdi. Genç gazetecilerin, haberleri ve yenilikçi bakış açılarıyla sektöre dinamizm kattığı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA

ÇGD Bursa Şubesi'nin geleneksel ödül töreni, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'İnsan Hakları' temasıyla gerçekleştirilecek.