Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai atıkların toplanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla başlattığı Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi yaygınlaştırılıyor.

ANTALYA (İGFA) - 2022 yılında pilot bölge olarak Kumluca, Finike ve Demre'de başlayan proje Serik, Aksu ve Kemer'den sonra şimdi de Alanya'da uygulanacak. Proje tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Alanya'da da yaygınlaştırılması amacıyla Alanya Toptancı Hali'nde üreticilere ve sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturan zirai ambalaj atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçmeyi amaçlayan Çevre Dostu Çiftçi kart Projesi Alanya'da üreticilere tanıtıldı.

Alanya Merkez Hal'de düzenlenen tanıtım toplantısına Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve hal esnafı katıldı. Tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral ve Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa katılımcılara bilgi verdi.

HEDEF PROJEYİ ANTALYA'YA YAYMAK

Fulya Koral, zirai ilaç ambalaj atıklarının çevre sağlığı açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayarak projenin önemine dikkat çekti: 'Çiftçilerimiz projeye dahil olmak için cep telefonlarından uygulamayı indirerek kayıt oluyor. Kayıt yaptıran üreticilere çipli anahtarlıkları teslim ediliyor. Sonrasında hallere ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelere konulan otomatlara attıkları her zirai ilaç ambalaj atığı karşılığında bir gram bir puan olacak şekilde puan kazanıyorlar. Topladıkları puanlar karşılığında da sera naylonu, akülü testere, bambus arı, arı kovanı gibi tarımsal destekli ürünleri alabiliyorlar. Toprağımızı ve suyumuzu korumak için başlattığımız projemizi Antalya'nın tümünde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.''

ÜRETİCİLER PROJEYE DESTEK VERMEKTEN MUTLU

Bilgilendirmenin ardından kayıt işlemlerini gerçekleştiren üreticiler de hem çevreyi koruyup hem de hediyeler kazanacakları için mutlu olduklarını söyledi. Üreticiler, projenin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, zirai ambalaj atıklarının bu şekilde toplanması ile toprağın ve suyun zehirlememiş olacağını belirterek Projeye öncülük eden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.