Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Özel Parkhayat Kütahya Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Özel Parkhayat Kütahya Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette, kentte sunulan sağlık hizmetlerinin önemi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Başkan Kahveci, hastane yönetiminden Uzm. Dr. M. Hilmi Koputan, Dr. Gökalp Çağrı Öztürk ve Hastane Direktörü Uğur Harmanda ile yaptığı görüşmede, sağlık alanında sunulan nitelikli hizmetlerin Kütahya için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

İnsan sağlığını merkeze alan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kahveci, yerel yönetimler ile sağlık kurumları arasındaki güçlü iletişimin toplumsal faydayı artırdığını vurguladı.

Özel Parkhayat Kütahya Hastanesi yönetimi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kente değer katan sağlık hizmetlerini sürdürülebilir kılmak adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.