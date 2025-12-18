Küresel Kadın Zirvesi 2026'ya giden yolda ilk önemli adım İstanbul atıldı. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Legacies of Women Forum', Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'in katılımıyla gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Kadın CEO oranları dünya genelinde hâlâ oldukça düşük seviyelerde seyrederken, Türkiye'de, ABD'de ve Avrupa'da tablo büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Amerika'nın en büyük 500 şirketi arasında kadın CEO oranı yalnızca yüzde 11 iken, Avrupa'da yüzde 9'a, Türkiye'de ise yüzde 4,4'e karşılık geliyor.

Bu gerçekler ışığında, 4-6 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Küresel Kadın Zirvesi, kadın liderliğinin görünürlüğünü artırmayı ve küresel iş dünyasına ilham veren rol modelleri öne çıkarmayı hedefliyor.

Zirve öncesinde atılan önemli adımlardan biri olarak, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Rektör Pro f. Dr Esra Hatipoğlu'nun açılış konuşmasıyla, 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen 'Legacies of Women Forum' Türkiye'nin önde gelen dört kadın CEO'sunu gençlerle bir araya getirerek bu hedefin somut bir yansıması oldu.

Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, etkinlikte yaptığı konuşmada her Zirve'de farklı sektörlerden kadın liderleri öne çıkarmaya özen gösterdiklerini belirterek, 'Önümüzdeki Haziran ayında 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 1.000 kişiyi İstanbul'da ağırlayacağız. Amacımız, Türkiye'deki kadın liderlerin sergilediği güçlü yetkinlikleri ve iş dünyasına katkılarını küresel ölçekte görünür kılmak' dedi. Natividad, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen forumun, 2026 Zirvesi'nin program içeriğine dair etkileyici bir ön izleme niteliği taşıdığını vurguladı.

Forumda Estée Lauder Türkiye CEO'su Nazlı Alt ıpat, IBM Türkiye CEO'su Işıl Kılınç Gürtuna, Diageo Türkiye CEO'su Bahar Ucanlar ve Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan, Natividad moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide kariyer yolculuklarını, karşılaştıkları engelleri ve günümüzün ekonomik belirsizlik ortamında liderlik yapmanın getirdiği ortak sorumlulukları paylaştı. Kozmetikten teknolojiye, e-ticaretten içecek sektörüne uzanan farklı perspektifler, genç katılımcılara iş dünyasının dinamikleri konusunda değerli bir panoroma sundu.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan, forumun üniversite öğrencileri açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, 'Başarılı lider kadınlar henüz ders kitaplarında yer almıyor; ancak öğrencilerimizin bir iş liderinin nasıl biri olduğunu bizzat görmeleri, dinlemeleri ve anlamaları için bu rol modellere ihtiyaçları var' d edi. Genç kadınların bu başarı hikâyelerinden ilham aldığını söyleyen Prof. Yolbulan, 'Onların varlığı mümkün olanı gösteriyor; ancak sayılarının azlığı, hem üniversitelerde hem de iş dünyasında daha fazla kadın lider yetiştirmemiz gerektiğine işaret ediyor' ifadelerini kullandı.

KÜRESEL KADIN ZİRVESİ HAKKINDA

1990 yılında kurulan Küresel Kadın Zirvesi, merkezi Washington, DC'de bulunan kâr amacı gütmeyen GlobeWomen Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün bir programıdır. GlobeWomen, her yıl düzenlenen uluslararası forumu, dünya genelinde kadın liderlerin temsilini konu alan araştırmaları ve kadınların ekonomik statüsünü güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli programlarıyla kadınları n ekonomik fırsatlarını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında yıllık Küresel Çeşitlilik Kolokyumu, Legacies of Women Forum ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Borsa Açılış Törenleri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.globewomen.org