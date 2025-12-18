Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, trafik ve otopark sorununa kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Kent yaşamını rahatlatacak projeler kapsamında Ordu genelinde toplam 3 bin 241 araç kapasiteli modern otoparkların inşaatı sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun en önemli sorunlarının başında gelen trafik ve otopark ihtiyacına dikkat çeken Başkan Güler, trafik yoğunluğu en yüksek ilçe olan Altınordu'da yaklaşık 3 bin 500 araçlık otopark kapasitesi oluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

DÖRT NOKTADA BÜYÜK OTOPARK HAMLESİ

Bu kapsamda 19 Eylül Stadyumunun yıkıldığı alanda 2000 araçlık Millet Bahçesi yeraltı otoparkı, eski Otogar alanında 2 katlı 500 araçlık, Park Melet'te 2 katlı 500 araçlık, Millet Düzü'nde 2 katlı 241 araçlık olmak üzere toplam 3 bin 241 araçlık otopark çalışmalarının inşaatları hızla sürüyor.

'SADECE OTOPARK DEĞİL, ŞEHRİN GELECEĞİ PLANLANIYOR'

Trafik sorununu kalıcı olarak çözecek Trafik Master Planı çalışmalarının da son aşamaya geldiğini belirten Başkan Güler, 'Ordu'nun en büyük sorunlarından biri trafikti. Trafik master planlarımız bitmek üzere. Altınordu'da yaklaşık 700 araçlık bir otopark ihtiyacı vardı. Hayata geçirdiğimiz projelerle bu rakamın çok üzerine çıkarak yaklaşık 3 bin 500 araçlık otopark alanı inşa ediyoruz. Üstelik bu alanlar sadece otopark değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda sığınak ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlanıyor' dedi.

Hayata geçirilen projelerle Ordu'da hem trafik yükünün azaltılması hem de daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir şehir yapısının oluşturulması hedefleniyor.