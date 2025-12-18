Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mevlana İdris'in masallarından uyarlanan radyo tiyatrosu çalışmasını temel alan 'Masalın Sesi: Çocuklar İçin Başlıyor' projesinin ilk buluşmasını Gebze'de gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje, Aralık 2025-Mayıs 2026 döneminde kentin tüm ilçelerinde uygulanacak. Mevlana İdris'in masallarında öne çıkan sevgi, paylaşma, merhamet, sabır ve dürüstlük gibi değerlerin proje kapsamında çocuklara aktarılması hedefleniyor. Ayrıca çalışma, dinleme kültürünü güçlendirerek öğrencilerin hayal gücünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen masallar; özgün müzikleri, etkileyici ses tasarımı ve sade anlatım diliyle çocuklara hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Proje, tiyatroyu çocukların ayağına götüren sosyal bir sanat yaklaşımını benimseyerek, Kocaeli'nin kültürel marka değerini yükseltmeyi ve eğitimde sanat iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

PROJE MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Gebze'de başlayan ilk gösterim büyük ilgi gördü.

Projenin Kocaeli genelindeki devlet ilkokullarında binlerce öğrenciyle buluşturulması planlanıyor. 2026'nın Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanan oyun, çocukların ayağına giderek onlara yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Şehir Tiyatroları, çocuklara yönelik nitelikli sanat çalışmalarını kent genelinde daha geniş bir kitleye ulaştırmaya devam edecek.