SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda konforu ve hızı artırmak amacıyla hayata geçirdiği metrobüs sisteminde filosunu genişletti. Filoya 5 yeni metrobüsün daha eklenmesiyle 11 metrobüs, Sakarya yollarında hizmet sunmaya başladı.

Büyükşehir ulaşım filosuna dahil edilen yeni metrobüsler Gar Meydanı ile Korucuk arasında hizmet sunmaya başladı.

ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Sakarya'da toplu ulaşımda konforu ve hızı bir araya getiren modern sistemler kuruyoruz. Hayata geçirdiğimiz metrobüs hattımız, vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve çevreci bir ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor. Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu sistem, filomuza katılan yeni araçlarla birlikte şehir içi ulaşımın kalitesini ve verimliliğini daha da artıracaktır. Yeni metrobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

ULAŞIMDA KONFOR

21 metre uzunluğunda, modern sistemlerle donatılmış ve tek seferde 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip metrobüsler, Sakarya'da toplu ulaşımı güçlendiren en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Zamandan tasarruf

Her gün Yenikent bölgesi ile şehir merkezi arasında binlerce vatandaşın tercih ettiği metrobüsler, bölgenin merkeze ulaşım süresini 15-20 dakika aralığına düşürerek hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de şehir içi ulaşımda konforu artırıyor.