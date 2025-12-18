Kış aylarında artan doğal gaz kullanımıyla birlikte, uzmanlar hem güvenlik hem de tasarruf için doğru kullanım alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımı artarken, evlerde sıkça yapılan bazı hatalar ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor ve enerji israfına yol açıyor. Uzmanlar, güvenli ve tasarruflu doğal gaz kullanımı için vatandaşları uyarıyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ALTIN KURALLAR

Doğal gazlı cihazların yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Bacalı kombi, şofben ve sobaların bağlantılarının uygun şekilde yapılması, tesisatların ise sadece ilk kullanımda değil, abonelik süresi boyunca düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Sürekli hava akışı sağlayan menfezlerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu açıklıkların hem doğru yanma hem de olası gaz kaçaklarında hayati rol oynadığını belirtiyor.

Bacalı cihazların lodoslu havalarda kapatılması, sensörlerin kesinlikle iptal edilmemesi ve bacaların yılda en az bir kez akredite kuruluşlarca denetlenmesi de güvenlik açısından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

TASARRUF DOĞRU ALIŞKANLIKLARLA MÜMKÜN

Enerji verimliliği için ısı yalıtımı büyük önem taşırken, termostatik vana ve oda termostatı kullanımı konfor kaybı yaşamadan tüketimi azaltabiliyor. Kombinin sık açılıp kapatılması yerine, kısa süreli evden ayrılıklarda düşük sıcaklıkta çalıştırılması öneriliyor. Radyatör önlerinin kapatılmaması, uzun perdelerden kaçınılması, radyatör arkalarına yalıtım levhaları yerleştirilmesi ve pencerelerde basit izolasyon önlemleri de tasarrufa katkı sağlıyor.

ALO 187 İLE 7/24 DESTEK

Doğal gazla ilgili riskli bir durumla karşılaşıldığında ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı üzerinden 7 gün 24 saat ekiplerle iletişime geçilebiliyor. Çürük sarımsağı andıran bir koku hissedilmesi halinde, gaz vanasının kapatılması, ortamın havalandırılması, elektrikli cihazlardan uzak durulması ve mekân terk edildikten sonra ALO 187'nin aranması gerektiği hatırlatılıyor.