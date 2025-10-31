Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri, üzerinde çalıştıkları 'Döngüsel Ekonomi ile Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kenti Kurgulamak: İnegöl' konusuna ilişkin araştırma ve inceleme gezisi için İnegöl'e geldi.

BURSA (İGFA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yürütülmekte olan Planlama 7 dersi kapsamında, 'Döngüsel Ekonomi ile Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kenti Kurgulamak: İnegöl' konusu ele alındı. Bu kapsamda dersin yürütücü ekibinde yer alan 3 profesör, 1 doçent ve 3 araştırma görevlisi ile 58 öğrencinin katılımıyla İnegöl'e araştırma ve inceleme gezisi gerçekleştirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Araştırma ve inceleme gezisine ilişkin destek almak adına İnegöl Belediyesi ile iletişime geçen Yıldız Teknik Üniversitesi heyetine, İnegöl Belediyesi ev sahipliği yaptı. Hem şehir gezisi hem de şehre dair brifinglerin verildiği bir tanıtım toplantısı düzenlendi. İnegöl Belediyesi hizmet binasında bulunan konferans salonunda düzenlenen buluşmada; İnegöl Belediyesi adına İşletme ve İştirakler Müdürü Özgür Yıldız şehre dair bir tanıtım gerçekleştirdi. Ardından İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İTSO Genel Sekreteri Yalçın Ertaş ve İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu sektörel ve ekonomik faaliyetlere ilişkin sunumlar yaptı.

Sunumlar öncesi misafirlere hoş geldiniz demek adına bir açılış konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehre dair anekdotlar da paylaştı. İnegöl'e dair söyleyebilecek çok şey olduğunu kaydeden Başkan Taban, 'Ben iki dönemdir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızla da görüştüğümde, sizce İnegöl nedir? Siz ne gördünüz döneminizde? Tavsiyeleriniz ne olur diye sorduğumda ortak cümle İnegöl benim dönemimde çok hızlı büyüdü oldu. Ve İnegöl'ün sürekli arkasından koştuk ifadelerini duydum. Bunu kendime indirgediğimde, ben de şu anda İnegöl'ün arkasını toparlamaya çalışır durumda hissediyorum. Şehir planları yıllar önce yapılmış, ancak tabi sanayileşmeyle beraber şehirde 3 OSB oluşmuş, beraberinde de göçler düzenli olarak devam etmiş. Şehrimizin yıllık 4-5 bin dolayında büyüme hızı var. Her yıl şehre bu kadar nüfus ilave olarak geliyor. Bu insanların konut ihtiyacı, altyapıları, beraberinde ulaşım imkanları, eğitim, sağlık, spor, rekreatif alanlar gibi imkanların sağlanması lazım. Bu anlamda İnegöl'ün hızlı büyüme trendinin de devam ettiğini görüyoruz. 2020 yılında yaptığımız 15 yıllık çalışmalarda, 2035 yılında İnegöl'ün 485 bin nüfusa erişeceğini gördük. Araç sayısının da yaklaşık 163 bin sayısına ulaşacağını tespit ettik. Buna göre de arka planda organize olmaya çalışıyoruz' dedi.

İNEGÖL'DE TURİZM VE GASTRONOMİ DE GÜÇLÜ

İnegöl'e dışarıdan bakıldığında insanların güçlü bir ekonomi, ihracat yapan, güzel mobilyalar üreten bir sanayi şehri gördüğünü hatırlatan Başkan Alper Taban, 'İnegöl'de aslında turizm de var. Uludağ'ın yamacında olduğumuzdan burada çok ciddi kaynak suları var. Yine şehrimizin 1065 km2'lik yüzölçümünün yüzde 50'si ormanlarla kaplı. Yüzde 30'u tarım alanları, kalan yüzde 20'lik kısım da yaşam alanı. Böyle bir coğrafya. Aynı zamanda birinci sınıf koruma planlarında yer alan bereketli topraklara sahip bir ova İnegöl. Turizm alanında da doğa turizmi öne çıkıyor. İkinci olarak kaplıcalarımızla sağlık turizmi yönüyle fırsatların olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak da gastronomi açısından uygun bir yer olduğu ifade edildi. Bu başlıklar altında bizler de çalışmalarımızı yürütüyoruz' diye konuştu.

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi olarak akademik çalışmalara önem verdiklerine de dikkat çekerek; 'Bugün buraya gelişiniz, alacağınız bilgiler sizin için fırsat olur. Araştırmayı çok önemsiyorum. Doğru kaynağa erişmek için çabalamak lazım. Üniversiteler de bu iş için çok büyük fırsat. İnegöl Belediyesi olarak YÖK Başkanlığımıza bir yazı gönderdik göreve geldikten sonra, tez çalışması olan öğrencilerimizi İnegöl'e odaklayabilmek için bir çağrı yaptık. Öğrencilerimiz İnegöl adına bir araştırma yapmak isterlerse onlara burada birtakım destekler vereceğimizi ifade etmiştik. Rehber, araç, konaklama, maddi destekler gibi: Ben sizlerin de burada olduğunuz için teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından sunumlarla devam eden program sonrası, Yıldız Teknik Üniversitesi heyetine şehir turu gerçekleştirildi. İnegöl araştırma ve inceleme gezisi programı gün boyu devam etti.