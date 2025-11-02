MHP'li İsmet Büyükataman, 9 Ağustos 2025'te başlatılan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın 27 Eylül 2025'te başarıyla tamamlandığını açıklarken, sürecin hem iç güvenlik hem bölgesel istikrar için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da düzenlenen basın açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman katıldı. Büyükataman, partilerinin 9 ayrı bölgeyi kapsayan ve 81 ili içine alan toplantı serisinin geniş katılımla sonuçlandığını, toplumun projeye güçlü destek verdiğini söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET POLİTİKASIDIR'

Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te başlattığı toplumsal uzlaşı hamlesinin bugün 'terörsüz Türkiye' adıyla devlet politikası haline geldiğini belirtti. 'Yaklaşık bir yıl içinde bölücü terör örgütünün kendini ön şartsız feshettiğini' iddia eden Büyükataman, sorunun tamamen çözülemeyeceğini ama gelinen tablonun önemine dikkat çekti.

Konuşmasında bölgesel boyuta da değinen Büyükataman, terörsüz Türkiye hedefinin Suriye'de siyasi bütünlüğün sağlanması ve SDG/PYD gibi unsurların Şam'a entegrasyonu ile bağlantılı olduğunu savundu. Ayrıca İsrail'i, bölgede istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı.

'ELİNDE SİLAH OLANA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR'

Büyükataman'ın en sert vurgularından biri, terörle mücadelede taviz verilmeyeceği oldu. 'Elinde silah olanlara ve terörü araç olarak kullananlara fırsat verilmeyecek; terörle mücadelemiz tavizsiz devam edecektir.' diyen Büyükataman, CHP ve İP'yi ise 'siyonizm ve emperyalizme hizmet etmekle eleştirdi.

MİLLÎ BİRLİK, ANAYASA VE TOPLUMSAL BİRLİK VURGUSU

Büyükataman, Anayasa'nın 66. maddesi üzerinden yapılan polemikleri reddederek, 'Milletimizin adı Türk milletidir, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir' ifadelerini kullandı. Mesajında, etnik ve inanç farklılıklarına rağmen tüm vatandaşların 'Türk milleti' tanımı içinde kucaklandığını belirtti.

Terörün sona ermesiyle biriken bütçenin kalkınmaya yönlendirileceğini, sosyal barış ve ekonomik büyümenin hızlanacağını söyleyen Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştiğinde ülkemiz yeni yüzyıla daha güçlü girecektir' değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklaması, MHP'nin terörle mücadeledeki net çizgisini yeniden teyit etmesi ve sürecin hem iç hem dış politikada stratejik bir hedef olarak sunulmasıyla sonlandı.