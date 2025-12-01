Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı, stant çalışmaları ve saha ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşarak partiye yeni üyeler kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, ilçenin farklı noktalarında kurduğu stantlarla üye çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde, teşkilat üyeleri her gün yüzlerce vatandaşla birebir görüşerek partiye katılımı artırmayı hedefliyor.

Osmangazi'nin merkezi ve mahallelerindeki çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Parti teşkilatı, stant ve saha faaliyetleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda ilçede güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Kurtuluş, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, 'Osmangazi'nin her köşesinde milletimizle buluşuyor, davamıza gönül veren vatandaşlarımızı partimize kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Osmangazi teşkilatı için gece gündüz çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. İlçe Başkanlığı, önümüzdeki günlerde de stant ve saha çalışmalarıyla üye kazanımına devam edeceğini duyurdu.