CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gebze'deki bina çökmesinin ardından İzmit'te yürütülen metro çalışmalarıyla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. 'Bu proje şov değil, halkın can güvenliği meselesidir' diyen Ercan, metro hattının geçtiği bölgelerdeki riskli zeminlere dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet Parkı'nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve meclis üyesi İlker Ulusoy ile birlikte açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gebze'deki çökme olayının olası bir mühendislik ihmaliyle bağlantılı olabileceğini belirterek benzer bir tablonun İzmit'te yaşanmaması gerektiğini söyledi.

'METRO PROJESİNİN TEKNİK RAPORU YOK'

Ercan, İzmit'teki metro hattının büyük oranda eski yapı stoklarının altından geçtiğini hatırlatarak, 'AKP iktidarı 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket ediyor. Bu projenin teknik raporu kamuoyuyla paylaşılmadı, sadece şov kısmını görüyoruz' dedi.

Bir jeoloji mühendisi olarak konuşan Ercan, 'Güzergâhların çoğu alüvyon zeminlerden geçiyor. Bu zeminlerin taşıma gücü düşük, bazı bölgeler yapım için oldukça riskli' ifadelerini kullandı.

'ŞEFFAFLIK YOK, HALKIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE'

Ercan, metro güzergâhı üzerindeki binalarda yapılan incelemelerin şeffaf yürütülmediğini vurgulayarak, 'Vatandaşlara binalarınız kontrol ediliyor denildi ama hangi yöntemle, ne sonuç alındığı açıklanmadı. Eksiklik varsa kamulaştırma yapıldı mı, belli değil' diye konuştu.

'BU KENT ŞOV DEĞİL, GÜVENLİ HİZMET İSTİYOR'

Metro projesine ilkesel olarak karşı olmadıklarını belirten Ercan, 'Biz metroya değil, beceriksizliğe karşıyız. Öncelik halkın can güvenliğidir. İzmit'te önce yapı stokları yenilenmeli. Bu bir gösteri projesi değil, yaşam güvenliği meselesidir' dedi.

Ercan, önümüzdeki günlerde metro hattına ilişkin teknik detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını da duyurarak, 'Zemin etütlerinden sondaj aralıklarına kadar her detay ciddi mühendislik ofislerince incelenmeli. Bu kent şov değil, güvenli hizmet istiyor' sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.