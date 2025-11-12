BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, artan maliyetlerin tağşiş riskini büyüttüğünü belirterek, işletmelerin hijyen ve izlenebilirlik süreçlerini tavizsiz şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, endüstriyel yemek sektöründe kalite güvencesi ve izlenebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Başkan Özen, küresel gıda maliyetlerindeki artışın bazı ürün gruplarında tağşiş vakalarını artırdığına dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim sonuçlarının titizlikle izlenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle et ürünleri, tereyağı ve zeytinyağı gibi temel gruplarda yanlış beyan ve karışım risklerinin arttığını ifade etti.

Hijyenin bir rekabet unsuru değil, yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Özen, kurumsal yemek hizmeti alan işletmelerin tedarikçi seçiminde sadece maliyete değil, üretim koşulları ve kalite belgelerine de dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 'Aşırı düşük fiyat teklifleri, hem tağşiş hem de yetersiz denetim riskini beraberinde getiriyor' diyen Özen, şüpheli durumlarda laboratuvar analizlerinin tercih edilmesini önerdi.

Bireysel tüketicilere de çağrıda bulunan Özen, raf ürünlerinde etiket okuma alışkanlığının önemini hatırlattı ve piyasa ortalamasının çok altındaki fiyatların mutlaka sorgulanması gerektiğini belirtti. Tağşişle mücadelede etkin denetim ve caydırıcı cezaların önemine değinen Özen, BUYSAD üyesi firmaların üretim süreçlerinde şeffaf raporlama modeli uyguladıklarını belirterek, 'Belgelendirilmiş, izlenebilir üretim zincirine sahip işletmeler, hem çalışan sağlığını hem işletme verimliliğini korur' dedi.