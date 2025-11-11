Prysmian, BendBrightXS 160µm tek modlu optik fiberle ağlarda daha kompakt ve yüksek yoğunluklu kablo çözümleri sunarak yeni bir standart belirliyor. Bu teknoloji, modern dijital altyapılarda hız, verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Prysmian, dijital inovasyondaki liderliğini bir adım daha ileri taşıyarak dünyanın ilk 160 mikron bükülmeye dayanıklı (bend insensitive) tek modlu optik fiberini, BendBrightXS 160µm modelini tanıttı.

Bu yenilikçi teknoloji, kabloların daha küçük boyutlarda üretilmesini ve aynı alana daha fazla fiber yerleştirilmesini mümkün kılarak, modern dijital ağ altyapılarında daha yüksek hız, verimlilik ve maliyet avantajı sunuyor.

Yeni BendBrightXS 160µm fiber, Prysmian'ın uzun yıllara dayanan inovasyon mirasını ileriye taşıyor. 2009 yılında ilk ticari 200µm bükülmeye dayanıklı fiberi, 2019'da 180µm versiyonunu geliştiren Prysmian, şimdi de 2025'te 160µm lansmanıyla sektörde yeni bir dönüm noktasına imza atıyor.

PRYSMİAN'IN AR-GE GÜCÜ, FİBER OPTİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Prysmian Dijital Çözümler Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ian Griffiths, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'BendBrightXS teknolojimiz, fiberleri daha kompakt ve verimli hâle getirmede önemli bir seviyeye ulaşmamızı sağladı. BendBrightXS 160µm, kablo tasarımcılarına kablo boyutlarını kayda değer şekilde küçültme ve sektörde rekor seviyede fiber yoğunluğu elde etme imkânı sunuyor. Bu yenilik, modern ağ altyapılarında esnek, yüksek performanslı ve maliyet açısından verimli çözümler geliştirilmesini sağlıyor.'