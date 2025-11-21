Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen 15. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Acar Baltaş, toplumun bir 'mutsuzluk pandemisi' içinde olduğunu belirterek, bilgelik, cömertlik ve sahip olduklarının kıymetini bilmenin önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu tarafından bu yıl 'Fabrika Ayarlarına Dönmek' temasıyla düzenlenen 15. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu, Podyum Davet'te yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Acar Baltaş, toplumun günümüzde bir 'mutsuzluk pandemisi' yaşadığını vurgulayarak, mutsuzluğun başlıca nedenlerini; mutsuz insanlarla yaşamak, beklentiler ile gerçekler arasındaki uçurum, kıyas, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe takılmak ve kendini fazla önemsemek olarak sıraladı.

Baltaş, değişim ve belirsizlik dönemlerinde bilgelik zekasının önemine değinerek, karmaşık sorunların kitap okumak, sanatla ilgilenmek, başkalarına yardım etmek ve onları dinlemekle çözülebileceğini belirtti. 'Huzur, cömertlik, bağışlayıcılık, sahip olduklarının kıymetini bilmek ve anlamlı bir üretim sürecinde yer almakla mümkündür. Bilge insanlar hayatın her noktasını kontrol edemeyeceklerini bilir ve şanssız olmamanın bir şans olduğunu kabul eder' dedi.

Konuşmasında ailelere de seslenen Baltaş, çocukların yanında Türkiye'ye ilişkin olumsuz yorumlardan kaçınılmasını istedi ve göç düşüncesinin hayat boyu göçmen olmayı beraberinde getireceğini söyledi.

'AMAÇLI İŞ VE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM'

Stratejik Danışman ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi İdil Türkmenoğlu, sempozyumda amaçlı işin önemine dikkat çekti. Türkmenoğlu, 'Kurumsallaşırken insanı nerede unuttuk? Şirketlerde ceza kanunu yerine nasıl çalışmak istediğimizi belirten bir anayasa yazmalıyız. İnsan odaklı yaklaşım yetenek savaşında en önemli araçtır' ifadelerini kullandı.

Ayrıca bordrolu günlerin yerini portföy kariyerlere bıraktığını belirten Türkmenoğlu, ücret ve ödüllendirmede unvan dışı yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

BELİRSİZLİK VE YENİLİKÇİLİK

Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO'su Levent Kömür, yenilikçilik ve yaratıcılık için bilimin ve mizahın önemini vurgularken, Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin belirsizlik olduğunu kaydetti. Kömür, 'Belirsizlik adaletsizlikten doğar ve kötüdür. Artık bilgiden duyguya, bilmekten öğrenmeye yönelmemiz gerekiyor' dedi.

BUSİAD VE BURSA'NIN DÖNÜŞÜMÜ

Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, teknolojik dönüşümün getirdiği fırsat ve riskleri değerlendirerek, 'Şimdi yeniden bir dönüşüm virajındayız. Distopyadan ütopyaya kadar geniş bir aralık bizi bekliyor' dedi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise sempozyum temasını açıklarken, hızlı değişim sürecinde ruhun geride kaldığına dikkat çekti: 'Fabrika ayarlarına dönmek, değerlerimizi, insan odaklı yaklaşımı ve işin özündeki 'neden'i hatırlamak demektir. Bursa, sanayi, tarım ve turizmdeki gücü ve üretim kapasitesiyle dönüşümde pilot rolünü üstlenebilir.'

Küçükkayalar, Bursa'da dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan projeleri ve raporları aktararak, kentin sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon vizyonunu paylaştı. Sempozyum, yoğun katılım ve sponsor plaketlerinin takdimi ile sona erdi.