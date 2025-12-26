Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı başlatılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, depreme dayanıklı ve çağdaş bir anlayışla yeniden inşa ediliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve temel atma töreni yakın zamanda gerçekleştirilen proje kapsamında; yaşlı bireylerin güvenli, nitelikli ve bütüncül bakım hizmetlerine erişimini sağlayacak, çağdaş mimari ve donanımla planlanan yeni merkez, tamamlandığında kentte önemli bir sosyal hizmet ihtiyacına yanıt verecek.

YENİ MERKEZ; SAĞLIK BİRİMLERİ, SOSYAL ALANLAR VE KONFORLU KONAKLAMA İMKÂNLARIYLA HİZMET VERECEK

Üç blok ve beş kattan oluşacak yeni yapı, 9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Kompleksi; gündüzlü bakım merkezi, aktif yaşam merkezi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere üç temel birimden oluşacak. Yeni tesis, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, ayrıca evde yaşamını tek başına sürdüremeyen yaşlılara da kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

BAŞKAN ARAS: 'BÜYÜKLERİMİZ İÇİN GÜVENLİ, MODERN VE KAPSAMLI BİR YAŞAM MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yapılan incelemeler sonucunda mevcut binanın deprem güvenliği açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine, vatandaşlarımızın can güvenliğini önceleyerek yapıyı yıktık ve süreci hızla yeniden başlattık. Gündüzlü bakım, aktif yaşam ve yatılı bakım hizmetlerini bir arada sunacak bu çağdaş tesisle, büyüklerimizin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan yurttaşımız için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz.'