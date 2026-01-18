BURSA (İGFA) - Merinos AKKM'de BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'in Divan Başkanlığında yapılan Genel Kurula, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile konuk esnaf odası başkanları, esnaf kefalet kooperatifi başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve üyeler katıldı.

Genel Kurul açılışında konuşan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, '8 Ocak 2022'de göreve geldik ve o gün ne söylediysek bugün verdiğimiz bütün sözlerimizi tutmuş olarak, içimiz rahat başımız dik huzurunuzdayız' dedi.

4 yıllık çalışmaları hakkında Genel Kurula bilgiler veren Başkan Ahmet Çakır, 'Sadece söz değil icraat yaptık. Bu dönem kolay olmadı pandemiyi, ülke olarak asrın depremini, yangınları yaşadık ve ağır ekonomik koşulları yaşıyoruz.

Bu dönemde üyelerimizin durak güncellemelerini çözüme kavuşturduk, taksi plaka satışı konusunu yakından takip ettik, korsa taksi ile mücadeleyi trafik ekiplerimizle birlikte takip ettik ve bu konunun peşini bırakmıyoruz. Bursa Taksi'yi hayata geçirdik. Dolmuştan taksiye dönüşümlerde çok önemli ilerlemeler kaydettik. 22 yeni taksi durağı açılmasını sağladık.

Bütün bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, İl Başkanlarımıza ve Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu

Genel Kurula katılan konukların selamlama konuşmalarının ardından gündemde yer alan maddelerin okunması, müzakeresi ve kabulü oylandı ve Ahmet Çakır ile Mustafa Akın olmak üzere iki adayın yarıştığı seçimlere geçildi. 2 bin 300 üyesi bulunan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın seçimleri sonucunda Ahmet Çakır 707, Mustafa Akın 496 oy aldı ve Ahmet Çakır yeniden Başkanlığa seçildi.

Ahmet Çakır başkanlığındaki Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni yönetim kuruluna; Ertuğrul Tan, Tamer Kaya, Lütfü Günenç, Ersin Başar, Ziya Kızılkaya, Ali Okyan, Erol Zeybel, Alparslan Karaca, Özkan Musaoğlu ve Murat Kızıldağ seçildi.