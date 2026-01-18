BURSA (İGFA) - Fener Rum Patrikhanesi tarafından Mudanya'ya bağlı Tirilye Mahallesi'nde ilki 2019 yılında organize edilen kutsal haçın denize atılarak suların kutsanması töreni, bu yıl 8'inci kez düzenlendi.

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına 'kutsal haçın denize atılarak suların kutsanması' töreni Mudanya'nın Tirilye sahilinde bu yıl da tekrarlandı.

Tirilye'deki ilk etkinlik Rumların mübadele ile gidişinden sonrasında Taş Mektep'te kalan 1927 yılına kadar Dar'ül Eytam öğrencilerinin yemekhanesi olarak kullanılan ve 2008 yılına kadar da Tirilyelilere sinema ve düğün salonu olarak hizmet veren şimdiki Tirilye Kültür Merkezi olan Aziz Vasil Kilisesi'nde gerçekleşti.

Ortodoks ve Rum cemaati ile Bursa Ortodoks Kilise Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis'in de katılım sağlanan ayin, Metropolit Maksimos tarafından yönetildi. Ayinde; dünyada barışın hâkim olması, suların bereketlenmesi ve doğanın arınması için dualar edildi.

Daha sonra haç çıkarma töreni için Tirilye Caddesi'nden kortej eşliğinde iskeleye yürüyen katılımcılar, daha sonra Vaftiz Günü ritüellerinin önemli etkiliğine şahitlik etti. Çok sayıda kişinin izlediği törende Ortodoks geleneğine uygun olarak Tirilye'nin serin sularına atılan haç törenle çıkarıldı.