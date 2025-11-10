TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi'nin davetiyle, Şahinbey Nilüfer Döner Zeki Müren Salonu'nda düzenlenen 'İyilik / İyi Olma Hali' temalı etkinlikte Op. Dr. Nuray Kuzukıran ve Öğr. Gör. Ayşe Energin, 'Günlük Hayatta ve Edebiyatta Bütüncül Bakış Açısıyla İyilik' üzerine ilham dolu bir söyleşi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Kadın Komitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen özel buluşma, hafta sonuna anlam katan sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

'İyiliğe, Sohbete ve Güzel Bir Kahvaltıya Davetlisiniz' çağrısıyla başlayan etkinliğe, TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin, Bursa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Energin ile TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi üyeleri katıldı.

'İYİLİK İLE KALIN'

Etkinliğin açılış konuşması yapan TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin, ' Günlük hayatta ve edebiyatta 'Bütüncül bakış açısıyla iyilik ve iyi olmak' başlığı altında, Bursa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran Hocam ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Energin Hocam bugün bizlerle. Bildiklerini ve tecrübelerini bizlere aktaracaklar. İyiliği çoğaltmak, aslında birbirimize umut ve güç vermektir. O yüzden daima iyilik ile kalın. Hepimiz için güzel bir sohbet olacağına inanıyorum' dedi.

Etkinliğin konuk konuşmacıları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Energin oldu.

İkili, 'Günlük Hayatta ve Edebiyatta Bütüncül Bakış Açısıyla İyilik / İyi Olma Hali' başlıklı söyleşilerinde, iyiliğin insan yaşamındaki çok boyutlu etkilerini, edebiyatın ve düşünsel farkındalığın bu süreçteki yerini anlattı.

'ZİHİN DETOKSU İÇİN 7 ÖNEMLİ İLKE'

İlk sözü alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, 'Sağlıklı olma hali sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Yani sağlıklı olma hali biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bir iyilik hali olup dengede olma durumudur. Sağlıkta bütüncül bakış açısıyla hedeflenilen, vücutta meydana gelen değişikliklerle ilgili kök nedeni anlamak ve dengeyi yeniden kurmaktır. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla hastalık yoktur, dengesizlik vardır. Hastanın öyküsü, yaşam tarzı, çevresel faktörler ve laboratuvar sonuçları değerlendirilerek tıbbi tedavisini düzenleyip; ozon terapi, glutatyon, damar yolundan vitamin destekleri gibi uygulamalarla vücutta denge ve bütüncül iyilik halini hedefliyoruz' dedi.

Op. Dr. Kuzukıran, zihin detoksu yaklaşımının yedi ilkesine de değinerek, 'Bu ilkeler; beslenmeyi optimize etmek, hormonları dengelemek, enflamasyonu gidermek, sindirimi düzeltmek, detoksifikasyonu artırmak, metabolizmayı güçlendirmek ve zihni yatıştırmaktır. Bu da anlam ve amacı olan, sosyal bağların güçlü olduğu, sevgi ve desteğin dengede bulunduğu bir hayat yaşamaktan geçer' ifadelerini kullandı.

'İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞA SARILIN'

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Energin ise konuşmasında, 'İyiliği anlamanın yolu, çoğu zaman çocukluk anılarımıza dönmekten geçer. Çünkü iyiliği ilk orada, saf haliyle hissederiz. Hepimizin içinde o çocuk hala var ve onunla yeniden bağlantı kurmak, iyi olma halini güçlendirir. Kahkaha da bu bağın en güzel ifadesidir; gülmek iyileştirir, iyilik ise ruhu besler' dedi.

Söyleşinin sonunda katılımcılarla birlikte kahkaha terapisi gerçekleştirerek keyifli anlar yaşatan Energin, gülmenin yalnızca bir mutluluk ifadesi değil, aynı zamanda insan ruhunu iyileştiren güçlü bir iyilik eylemi olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda, TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin tarafından katılımları ve keyifli söyleşileri için, Bursa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Energin'e teşekkür hediyeleri takdim edildi. Daha sonra, TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin tarafından özel olarak hazırlanan ay-yıldızlı broşlar katılımcılara takdim edildi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca hem ilham verici paylaşımlar dinledi hem de dostluk, dayanışma ve kadın gücü etrafında şekillenen keyifli bir sohbet ortamı yaşadı.