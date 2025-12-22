İstanbul Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren örnek projelerinden Açık Dolap Atölyesi ve Mağazası'nı yenileyerek daha işlevsel ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılmamış ya da ikinci el ürünler, Açık Dolap bünyesinde yer alan çamaşırhane ve terzi bölümlerinden oluşan dönüşüm atölyesinde titizlikle elden geçiriliyor. Temizlenen, onarılan ve yeniden tasarlanan ürünler, kullanılabilirliği artırılarak mağaza standartlarında hazırlanıyor. Proje, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

KENT KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR

Açık Dolap'ta bağışlanan ürünler yine ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Mağazadan faydalanacak kişiler, ilgili müdürlükler aracılığıyla yapılan başvurular doğrultusunda belirleniyor. Dayanışmanın sürdürülebilirliği için ise bir kişiye yılda en fazla dört ürün veriliyor. Kadın ve erkek deneme kabinleri ile boy aynalarının yer aldığı Açık Dolap Mağazası, ihtiyaç sahiplerine mağaza konforunda, ücretsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Maltepe Belediyesi, bu modelle paylaşma ve yardımlaşmayı kalıcı hale getirmeyi, kent kültürünü büyütmeyi hedefliyor.

DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ FARK YARATIYOR

Açık Dolap'a bağışlanan ürünler, alanında uzman ekiplerin emeğiyle yeniden kullanılabilir hale geliyor. Çamaşırhane ve terzi bölümlerinde yapılan işlemlerle ürünler, sıfır ürün kalitesinde mağazaya kazandırılıyor. Açık Dolap'ın işleyişine ilişkin bilgi veren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Nevil Yenigül Açıksözlü, şunları söyledi: Yenilenen Açık Dolap Atölyesi ve Mağazası, daha işlevsel ve daha sürdürülebilir bir yapıyla hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızdan gelen kullanılmamış ya da ikinci el ürünler dönüşüm atölyesinde değerlendirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Kadın ve erkek kabinleriyle mağaza konforunda hizmet sunan Açık Dolap, Maltepe'de dayanışmayı ve paylaşma kültürünü büyütmeye devam ediyor.'

BAŞKAN KÖYMEN'DEN AÇIK DOLAP'A ZİYARET

Açık Dolap projesinin ilk tasarım aşamasından itibaren süreci yakından takip eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, yenilenen mağazayı ziyaret etti. Faaliyete başlayan Açık Dolap'ın tüm Maltepelilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Köymen, Maltepe'ye sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.