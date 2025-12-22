Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi Gümrük Meydanı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi. Proje, meydanı modern bir yaşam alanına dönüştürerek halk ve ziyaretçiler için buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor.

BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin denize açılan yeni kamusal alanı olacak Tarihi Gümrük Meydanı'nda yürütülen çalışmaları teknik ekiple birlikte yerinde inceledi. Başkan Mesut Ergin, proje kapsamında alanın çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendiğini belirterek, 'Tarihi Gümrük Meydanı'nı; dayanıklı zemin kaplamaları, güvenli geçiş alanları ve esnek kullanıma uygun peyzaj düzenlemeleriyle yeniden halkımıza ait bir yaşam alanına dönüştürüyoruz' dedi.

Çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde yürüdüğünü belirten Mesut Ergin, 'Ayvalık'a değer katacak, nefes alınacak bir meydanı şehrimize kazandırıyoruz. Bu alan, hem hemşehrilerimizin hem de kentimizi ziyaret eden konuklarımızın keyifle zaman geçireceği önemli bir buluşma noktası olacak' dedi.