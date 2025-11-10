Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli geçirebilmeleri için 7 ilçedeki 9 kütüphanesinde özel program ve genişletilmiş hizmetiyle zengin, konforlu ve ücretsiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlayabilmek amacıyla kütüphanelerde bir haftalık özel programını hazırladı.

Bu bağlamda Büyükşehir, 7 ilçede herkesin ücretsiz erişim sağlayabildiği 9 aktif kütüphane ile toplumun kültürel ve entelektüel gelişimini desteklerken, zengin kitap koleksiyonları, konforlu çalışma alanları ve ücretsiz ikramlarıyla öğrencilere keyifli bir öğrenme ortamı sunacak.

ZENGİN KAYNAKLAR VE MODERN ÖĞRENME ORTAMI

9 kütüphanede toplam 94.690 kitap ve 29.000 elektronik kitap aracılığıyla vatandaşlar modern öğrenme ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Aktif olarak Büyükşehir'e bağlı 56.865 üye kütüphanelerin sunduğu kaynaklardan faydalanıyor. Ayrıca tüm kütüphanelerde ziyaretçilere açma, simit, çay, kahve gibi ikramlar ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor.

ARA TATİLE ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Kütüphanelerde ara tatile özel hazırlanan program ile İzmit Milli İrade Meydanı içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi haftanın 7 günü 24 saat boyunca ziyaret edilebilecek. Yaşam Kütüphanesi haftanın 7 günü 10.00-19.00 saatleri, Gölcük Kütüphanesi ise 09.00- 22.00 saatleri, Çayırova Ahmet Haluk Dursun, Darıca Millet, Derince, Seka, Gebze ve Dilovası Kütüphanesi ise pazartesi günleri kapalı olmak üzere haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.