Ankara'da Keçiören Belediyesi, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden projeleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi'ne ait olan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ücretsiz hizmet anlayışıyla vatandaşların buluşma noktası haline geldi. Ankara'nın birçok noktasın büyük ilgi gören buz pateni pistinde vatandaşlar kış sporunun keyfini yaşıyor.

Haftada 6 gün ücretsiz hizmet veren tesis, yalnızca pazartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor. Tamamen ücretsiz olarak vatandaşların kullanımında olan buz pateni pistinden hafta içi günlerde hem çocuklar hem de yetişkinler yararlanabilirken; hafta sonları ise yalnızca 5-17 yaş aralığındaki çocuklar buz pateni keyfini ücretsiz olarak yaşayabiliyor.

BUZ PATENİ PİSTİ HER HAFTA BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, haftalık ortalama 800 ila bin kişi ağırlıyor. Tesiste düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla randevu sistemi uygulanıyor. Aynı anda en fazla 20 kişinin piste çıkabildiği tesiste, seanslar 30 dakika olarak planlanıyor ve her vatandaş günde yalnızca bir seans kullanabiliyor. Randevusuz girişlere ise izin verilmiyor. Öte yandan, grup halinde tesisten yararlanmak isteyen okul ve kreşlere de özel imkân sunuluyor. Dilekçe ile başvuran eğitim kurumları için uygun seans planlaması yapılarak öğrencilerin buz pateni deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Randevu işlemleri ise 09.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan tesisle ilgili detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, 0501 710 04 49 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz sunduğu bu hizmet, hem spor alışkanlığını teşvik ediyor hem de vatandaşlara sosyal ve keyifli bir alternatif sunuyor.