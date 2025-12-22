İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli çocukların sosyal katılımını desteklemeyi ve insan-hayvan dostluğunu güçlendirmeyi amaçladığı 'Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler' projesi tamamlandı. Altı hafta süren ve İnciraltı Hortikültürel Terapi Bahçesi alanında yapılan projenin sonunda katılımcı ailelerle yeni yıl pastası kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli çocukların ve ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlıkları iş birliğinde kasım ayında başlayan altı haftalık 'Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler' projesi tamamlandı.

Engelli çocukların kent yaşamına sosyal katılımını desteklemeyi, hayvan refahını ön planda tutan bir model ortaya koyarak insan-hayvan dostluğunu güçlendirmeyi amaçlayan proje, İnciraltı Hortikültürel Terapi Bahçesi alanında tamamlandı. Minikler projeyle sürüngen türlerini, küçük kemirgenleri tanıdı. Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nden getirilen köpeklerle buluştu, Doğal Yaşam Parkı'nda lemur besledi, mevsime uygun fide dikti, kuş yuvası yapımı ve boyama gibi aktiviteler yaptı. Proje, 2026 yılında da devam edecek.

'BİRLİKTE DAHA ÇOK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Projenin son haftasında aileler İnciraltı Kent Ormanı'nda buluştu. Hayvanlarla bir araya gelen çocuklar ve aileler keyifli vakit geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ile bürokratların da katıldığı buluşmada ailelere katılım sertifikası verildi ve yeni yıl pastası kesildi. Prof. Dr. Pınar Okyay, 'Birlikte daha çok olmamız gerekiyor. Kentimizin çok büyük olanakları var. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da çok selamını iletiyorum' dedi.

ÖZDEMİR: 2026'DA DA DEVAM EDECEK BİR PROJE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, 'Altıncı haftanın sonundayız. Kentsel yaşamda destekleyici projeler için buradayız. Engelli çocuklarımız ve aileleri ile her pazar burada aktivite yaptık. Hayvan insan dostluğunu geliştirebilmek için çocuklarımız ve ailelerimizle bir araya geldik. 2026'da da devam edecek bir proje. Ailelerimiz de çok memnun. Köpekleri sevebildiler, Doğal Yaşam Parkı'nda lemurlara gittiler. Farklı canlılarla etkinlik yaptılar, sebze bitki diktiler, gelişime tanıklık ettiler. Ailelerimizle bundan sonra da birlikte olacağız' dedi.

HIZLI: PROJE ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, 'Bu proje engelli çocuklar ve aileleri ile birlikte yürütüldü. Özellikle üç daire başkanlığının iş birliğinde yapıldı. Çocukların kent yaşamına daha aktif katılımı, hayvanlarla bitkilerle sıcak teması sağlandı' dedi.

'ETKİNLİK SAYESİNDE HAYVANLARI SEVMEYE BAŞLADI'

Projeye engelli kızı Nehir Bakış ile katılan ailelerden Cesur Bakış, 'Projeyi çok beğendim, devamını çok istiyorum. Kızım toprağa hiç dokunamıyordu, etkinlik sayesinde toprağa dokunmayı, fidan dikmeyi öğrendi. Hayvanları hiç sevemiyordu, korkuyordu. Etkinlik sayesinde hayvanları sevmeye başladı. Epey bir gelişme sağladı, çok memnun kaldım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devam ederse çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum' dedi.

'HEPSİNİN KORKUSU KIRILDI'

Projeye engelli kızı Ebrar Akman ile katılan Mustafa Akman, 'Çok fazla etkisi oldu kızımıza. Belediye Başkanımıza ve çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok iyi niyetliler, güzel kalpleri var. Çocuklarımız kademe atladılar. Hayvanlara, toprağa dokunamıyorlardı. Hepsinin korkusu kırıldı. Çok memnunuz, devamını istiyoruz' dedi.