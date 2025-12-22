Kocaeli Gebze Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu Gebze Kültür Merkezi, çocukların neşesiyle doldu. 'Elif ve Arkadaşları Kapadokya' adlı çocuk sineması, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Gösterim öncesinde salona gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sinemayı izlemeye gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Miniklerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, ardından kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Bu Etkinlikleri Anlamlı Kılan Sizlerin Katılımı

Başkan Büyükgöz konuşmasında, çocuklarını bu tür kültürel etkinliklere getiren ailelere teşekkür ederek, 'Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesini çok önemsiyoruz. Bu noktada ailelerimizin ilgisi ve desteği bizim için çok kıymetli. Siz bu salonları böyle doldurduğunuz sürece etkinliklerimiz artarak devam edecek. Bu etkinlikleri anlamlı kılan sizlerin katılımları. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum ' ifadelerini kullandı.