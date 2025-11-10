Osmangazi Belediyesi tarafından bu birincisi düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, 9 gün boyunca 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazar ve 100 bini aşkın Bursalı kitapseveri ağırlayarak kapılarını kapattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Meydanı'nda 1-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı'nda söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kültürel bir şölen yaşandı.

Sevilen 40 farklı yazar, 9 gün boyunca fuarda söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla bir araya geldi. Bursalı kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar dokuzuncu gününde Yazarlar Ezgin Kılıç, İnci Bakan Kıraç, Buket Uzuner ve Hayri Yetik'i ağırladı. Sevilen yazarlar fuarın son günü düzenlenen söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluştu. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan tüm yayın evlerini ziyaret ederek katılımları için teşekkür etti.

Osmangazi Kitap Fuarı'na katılmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Yazar Ezgin Kılıç, 'Bursa benim ikinci memleketim. İkinci memleketim dediğim bir şehirde ilki düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı'nda olmak, benim için gurur ve onur vericiydi. Söyleşimde kitaplarımdaki karakterler ve konular üzerine konuştuk. Kitabın kalbe yolculuğuyla ilgili sohbetimiz oldu. Karakterlerin insanların hayatlarındaki yansımaları ve onlara neler verebileceği, bir kitabın insanın kalbinde nasıl bir etki oluşturabileceği, o insanın gerçek hayattaki mücadelesinde nasıl değişiklikler yapabileceğini anlatmaya çalıştım' dedi.

'FUAR EDEBİYAT VE EĞİTİMİN KALBİNİN ATTIĞI YER OLMUŞ'

Osmangazi Kitap Fuarı'nı çok güzel bulduğunu söyleyen Yazar İnci Bakan Kıraç, 'Fuarda çocukların erişebileceği ailelerin rahatlıkla gelip geçebileceği bir ortam oluşmuş. Fuarı çok beğendim. Osmangazi Kitap Fuarı edebiyat, eğitim ve kültürün kalbinin attığı bir yer olmuş. Umarın uzun yıllar devam eder. Kültür ve edebiyatı yaymanın en güzel yolu bu fuarlar. Beni fuara davet ettiği için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarla organik resim atölyesi yaptık. Yaptığımız Organik Resim Atölyesi ile çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedefledik. Çocuklar gıda atıklarından resimler yaptı. Doğadan aldığımızı doğaya geri vermenin önemini yaptığımız resimlerle çocuklara anlatmaya çalıştık. Bunu çocuklar etkinliklerle yaşayarak öğreniyor. Çocuklar yaparak ve yaşayarak bir şeyler öğrendiklerinde kitap okumaya bir merak duyuyorlar. Bu bakımdan öykülerimde bunları kullanmayı seviyorum. Çocuklar burada bir şeyler öğrenirken aynı zamanda çok da eğlendiler' şeklinde konuştu.

'OKUMANIN İNSAN BEYNİNE VE KİŞİLİĞİNE YAPTIĞI ETKİ ÇOK YARARLI'

Okurların söyleşiye yoğun katılımını görünce çok memnun kaldığını belirten Yazar Buket Uzuner, 'Fuarın son günü olmasına rağmen katılım çok fazlaydı. Ben kitap fuarlarını çok önemsiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital dünyada, gençlerin ve çocukların yazılı metinden uzaklaştığı bir dönemde, dünyada böyle fuarların yapılması çok kıymetli. Devamlılığı da çok önemli. Eğer önemli bir yazar olmasaydım bile, bu cümleleri kurardım; çünkü okumanın insan beynine ve kişiliğine yaptığı etki çok yararlı ve sağlıklı. Bunu sinir bilimciler ve uzmanlar da teyit ediyor. Okumayı çok önemsiyorum' diye konuştu.

Osmangazi Kitap Fuarı'nı çok beğendiğini söyleyen Yazar Hayri Yetik, 'Bursa, aydın insanların yoğun olduğu çok değerli kentlerimizden biri. Fuarda 'İnsanın ve Sanatın Yapay Zekayla Ölümcül Dansı' isimli söyleşi yaptım. Yapay zeka dediğimiz teknolojinin insanlığın karamsar bir sona sürüklediğini anlattım. Yapay zeka ve ekonomik sistem sanat, bilim ve bilgelik olmazsa dünya gerçekten felakete sürüklenebilir. Biz bu felaketten alıkoyabilecek sanat, edebiyat, şiir, müzik ve benzeri sanatlardır. Buna inanıyorum, bunun çok hayati olduğunu düşünüyorum. Söyleşimde bunları anlatmaya çalıştım' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Meydanı'nda 1-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı'na katılım gösteren kitapseverler, böylesi değerli bir fuarı Osmangazi'de düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.