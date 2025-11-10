İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği gazeteci ve haber sunucusu Korcan Karar'ın 'Anıtkabir' sergisi açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümünde açılan sergide, çok özel kareler yer aldı.

İZMİR (İGFA) - Gazeteci ve haber sunucusu Korcan Karar'ın 20 fotoğraftan oluşan 'Anıtkabir' sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ'in desteğiyle Vasıf Çınar Meydanı Sergi Alanı'nda açıldı. Açılışa Korcan Karar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elvin Sönmez ile siyasiler ve yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elvin Sönmez, Cumhuriyet'in simgesi, bağımsızlık mücadelesinin ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün evi olan Anıtkabir'i konu alan anlamlı sergi için bir arada olduklarını söyledi.

Sönmez, 'Korcan Karar objektifini sadece bir fotoğraf makinesi olarak değil, tarihimizin ve değerlerimizin aynası olarak kullandı. O'nun gözünden Anıtkabir'e baktığımızda sadece taş, mermer ve mimari görmüyoruz. Bir ulusun var oluş mücadelesini, adanmışlığını ve geleceğe duyduğu inancı görüyoruz. Bu sergi bir fotoğraf koleksiyonu olmasının çok ötesinde Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan yolculuğuna duyulan sevgi ve saygının sanatsal bir ifadesi. Her bir kare Atatürk'ün bize emanet ettiği özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık ilkelerini yeniden hatırlatıyor. Sanat geçmiş ve gelecek arasında kurulan bir köprü. Bugün bu köprünün üzerinde, Atatürk'ün ışığında ve Korcan Karar'ın emeği ile yükselen bir sanat buluşmasına tanıklık ediyoruz' dedi.

'ANITKABİR CUMHURİYET'İN BİR TEMSİLİDİR'

Gazeteci ve haber sunucusu Korcan Karar, İzmir'de doğup büyüdüğünü belirterek, 'Doğduğum bu güzel şehirde 10 Kasım'da Anıtkabir'i fotoğraflayıp, burada hemşehrilerimle paylaşmak benim için çok önemli ve değerli. 10 Kasım gibi önemli bir günde Ata'mızın ilkelerini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyorum. Anıtkabir aslında Cumhuriyet'in bir temsilidir. Özel izin ile fotoğrafları çektim. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk var' dedi.

Karar'a, sergisi için plaket de verildi. Sergi 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.