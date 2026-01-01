AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yılbaşı gecesi görevde olan kamu kurumlarını ve taksici esnafını ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl'de protokol üyeleri yeni yıla sahada çalışan kamu görevlileriyle birlikte girdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile AK partili yöneticilerin yer aldığı heyet, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet veren esnafları ziyaret etti.

Saat 22.00'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ardından Çözüm Merkezini ziyaret ederek yılbaşı ziyaretlerine başlayan protokol, ardından şehir merkezinde görevli polis memurlarını ziyaret etti. Daha sonra taksi durağı ziyaret edilerek esnafların yeni yılı kutlanıp hayırlı işler dilekleri iletildi. Son olarak Sanayi Polis Karakolunu ziyaret eden heyet, geceyi polis memurlarıyla noktaladı.

2025 YILINI DOLU DOLU ÇALIŞARAK GEÇİRDİK

Yılbaşı gecesi ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bu akşam yeni yıla görev başında giren kamu kurumlarımızdaki çalışanlara, işyerlerinde hizmet veren esnaflarımıza bir dizi ziyaretler yaptık. Yılbaşında rutinlerimiz var. Bu ziyaretlerimizi tamamladık. Herkese hayırlı seneler diliyoruz. İnşallah 2026 yılının ülkemize, tüm Müslüman coğrafyaya huzur, sağlık, başarı getirmesini diliyoruz. 2025 yılında dolu dolu çalıştık. İnşallah yeni yılı da güzel çalışmalarla taçlandırmak istiyoruz' dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise '2025 yılını bitiriyor, 2026 yılına doğru yavaş yavaş ilerlerken rutin yılbaşı ziyaretlerimizi yapıyoruz. İnşallah 2025 yılından daha güzel bir yıl olur. 2026 yılı her anlamda huzur, mutluluk, başarı getirir. İnegöl'ümüz için de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte 2026 yılında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı seneler diliyorum' diye konuştu.