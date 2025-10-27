Bursa Fashion Week kapanışında, Heybeli Otel'de düzenlenen ve Asil Çağıl'ın koreografisini yaptığı Successo defilesi büyük ilgi gördü. Emrullah Köroğlu ve Mehmet Yıldırım'ın işbirliğiyle oluşturulan Successo, güçlü koleksiyonuyla moda dünyasına adım attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Fashion Week kapsamında Heybeli Otel'de yapılan Successo defilesi izleyenleri büyüledi. Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl'ın yaptığı defile Bursa Fashion Week'in kapanış defilesi oldu.

Yepyeni ve çok dinamik bir marka olan Successo, koleksiyonunda da güçlü çizgileri renklerle masalsı bir şekilde bütünleştirildi.

Canlı renklerden oluşan koleksiyon her yaşta kadın düşünülerek hazırlanmış.

SUCCESSO İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Ünlü moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu, medya ve marka yönetimi alanındaki deneyimli isim Mehmet Yıldırım ile güçlerini birleştirerek moda dünyasında yepyeni bir markaya imza attı.

Sanatla stratejiyi buluşturan bu ortaklık, özgün tasarımlar ile dijital çağın pazarlama gücünü bir araya getirerek sektöre farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.Successo markası güçlü koleksiyonu ile sektöre hızlı bir giriş yaptı.

TAÇLI GÜZELLER PODYUMA ÇIKTI

Defilede Melissa Aslan, Aslı Başak Hanoğlu, Başak Al, Aybike Hindistan,Cansu Yazgı, Gülben Güven, Buse Ilgaz, Nur Sarı,Cennet Külekçi gibi 15 taçlı güzel podyuma çıktı.