Türk müziğinin sevilen ismi Petek Dinçöz, geçtiğimiz gece Yeni Gazino sahnesinde gerçekleştirdiği muhteşem performansla İstanbul gecelerini yeniden hareketlendirdi. Güçlü sesi, enerjik sahne performansı ve büyüleyici güzelliğiyle izleyicilerini mest eden Dinçöz, gece boyunca ayakta alkışlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Sahneye modacı Hasan Altın imzalı kırmızı elbisesiyle çıkan Petek Dinçöz, zarafetiyle göz kamaştırdı.

Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan, taş işlemeleriyle parlayan kırmızı elbise, sanatçının sahnedeki enerjisini ve asaletini yansıttı.

Konser boyunca hem sevilen klasiklerini hem de yeni parçalarını seslendiren Dinçöz, sahne şovları ve orkestrasıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Seyircilerin coşkulu alkışları arasında defalarca sahneye geri çağrılan sanatçı, 'Sahne benim en büyük tutkum. Bu enerji, bu sevgi beni her defasında yeniden doğuruyor.' sözleriyle duygularını dile getirdi.