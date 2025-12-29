Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Bursa ve Kartanesi İşitme Merkezi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol ile 'Atık Piller Ses Oluyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere işitme cihazı temin edilecek, okullarda özel eğitim programları yapılacak.

BURSA (İGFA) - İş Birliği Protokolünü Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Türk Kızılay Bursa İl Müdürü Prof. Dr. Murat Tutanç ve Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay imzaladı.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezen, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, AK Parti Bursa Sosyal Politikalar Başkanı Ali Erbay ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK BAŞLATILDI

Söz konusu iş birliğinin toplum için çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 'Çok anlamlı bir tören gerçekleştirdik. Bu protokol, Dünya Engelliler Gününe çok daha büyük bir anlam kattı. Bir atık pil, 4 metrekare toprağı kirletiyor. Dolayısıyla atık yönetimi, çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanlığımızın da bu konuda talimatları var. Bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Enis Bey sağ olsun, bu konuda önemli bir farkındalık başlattı. 'Atık Piller Ses Oluyor' projesinin çok katkısı olacak. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türk Kızılay Bursa ile iş birliğine gidilmesi değerli. Bu iş birliği, çevre duyarlılığı için de önemli kazanımlar sağlayacaktır. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ YALNIZ DEĞİL'

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş da 'Hayata geçirdiğimiz protokoller ile verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Çok sayıda protokole imza attık ancak bugün imzaladığımız protokol çok daha anlamlı. Özel çocuklarımızın hayata daha fazla katılması adına gerçekleştirilen projeleri daha fazla önemsiyoruz. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyoruz.' dedi.

Türk Kızılay Bursa İl Müdürü Prof. Dr. Murat Tutanç ise 'Türk Kızılay ailesi olarak özel çocuklarımızı görüyoruz, onları anlıyoruz. Elimizden geldiğince her zaman çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Türk Kızılay Bursa olarak da buna söz veriyoruz. İş birliği protokolünün hayata geçmesine katkı sağlayan Enis Özgünay'a da ayrıca teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu. Engelsiz Kızılay Bursa Başkanı H. Bayram Kol da 'Çocuklarımızın hayata güçlü şekilde bağlanması için çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.' dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ 5 ÖĞRENCİYE İŞİTME CİHAZI

Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay ise 'Başta Bursa Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Güney olmak üzere protokolümünüz kıymetli üyelerine ve iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimine, yaşamlarına değer katma amacıyla imzaladığımız iş birliği protokolü ve etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı. Özel çocukların sahne performansıyla parmak ısırttığı etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye işitme cihazı hediye edileceği açıklandı.