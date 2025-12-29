Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sahaya indi. İlçe genelinde başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğun tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kar yağışının başlamasıyla birlikte hızla organize olan belediye ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve buzlanma riskinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerine kadar devam eden tuzlama faaliyetlerinin, sabah saatlerinde de kontrollerle destekleneceği bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yürütülen çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem ekiplerin kararlılığını hem de vatandaşlara verilen önemi vurguladı. Başkan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Bereket geldi maşallah. Ekiplerimiz tuzlama çalışmasını devam ettiriyor. Yarın sabah da kontrollerimiz olacak. Telefonum 7/24 açık. Yeter ki kar yağsın. Biz uyumasak da olur.'

Başkan Tekin'in bu mesajı, kısa sürede vatandaşlardan takdir toplarken, belediyenin karla mücadeledeki hazırlıklı ve çözüm odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri Belediyesi yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan da buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi. İlçede karla mücadele çalışmalarının, hava şartlarına bağlı olarak aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.