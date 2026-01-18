Bursa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin kelimelerle hayal kurduğu, seslerle dünyayı yeniden keşfettiği masal dinletisi programında gönüllere umut oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikleri kent genelinde sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (Buges) ev sahipliğinde düzenlenen 'Görme Engelliler Masal Dinletisi' etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Görme engellilerin hayal gücünü geliştirmeyi, dinleme becerilerini desteklemeyi ve sosyal etkileşimlerini artırmayı amaçlayan programda, sesli anlatım yöntemiyle okunan masallar dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Masallar aracılığıyla farklı dünyalara yolculuk yapma fırsatı bulan görme engelli bireyler, görmeden dinleyip kalpleriyle duyarak hayal kurmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda bir araya gelerek sosyalleşme ve dayanışma fırsatı bulan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.