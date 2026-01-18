Bilecik'te Gölpark Kış Festivali, ikramları, etkinlikleri ve İsmail Türüt konseriyle unutulmaz bir güne sahne oldu

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Gölpark'ta düzenlenen Gölpark Kış Festivali, adeta bir kış şölenine dönüştü.

Gün boyu süren renkli etkinlikler, ikramlar ve konser programı ile festival alanı sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun katılımıyla Gölpark, birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraflarına ev sahipliği yaptı.

Festival alanında kurulan stantlar, spor aktiviteleri ve çocuklar için hazırlanan oyun alanları büyük ilgi görürken, vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli ve neşeli anlar yaşadı. Gün boyunca süren yoğunluk, festivalin ne denli benimsendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şölen havasındaki festivalde paylaşma kültürü ön plandaydı. Vatandaşlara 2 ton 11 kilogram hamsi, helva, kabak tatlısı ve çay ikram edildi. Uzayan kuyruklar, yüzlerdeki tebessüm ve sohbetler festivalin en sıcak anlarını oluşturdu. İkram noktaları, hemşehrilerin buluşma ve kaynaşma adresi oldu.

Gölpark Kış Festivali'nin zirve anı ise Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt'ün sahne almasıyla yaşandı. Karadeniz ezgilerinin Gölpark semalarında yankılandığı konserde vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, horonlar çekildi, coşku doruğa çıktı. Festival alanı adeta bir açık hava konser alanına dönüştü.

Müzik, eğlence ve ikramlarla dolu geçen Gölpark Kış Festivali, sosyal hayatın canlandığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Vatandaşlar, böyle etkinliklerin artarak devam etmesini isterken, festival Gölpark'ta kışa yakışır bir şölenle sona erdi.