Güçlü yorumuyla Bursalılara yeni yıl coşkusunu yaşatan Işın Karaca, konserin sonunda salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından sanatçı Işın Karaca'ya çiçek verildi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde sahne alan ünlü sanatçı Işın Karaca, Bursalılar için sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Işın Karaca sahne performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeni Yıla Merhaba' konserinde sahne alan Işın Karaca, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

