İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası (İZDSO), dün akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 21. yüzyılın en iyi perküsyoncularından Vivi Vassileva ile sahne aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası'nın (İZDSO) şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde AASSM'de verdiği konsere dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Vivi Vassileva eşlik etti. Konserde orkestra, bestesi Danny Elfman'a ait olan Perküsyon Konçertosu'na eşlik etti.

Sahnedeki performansı ile dikkat çeken Vivi Vassileva, büyük beğeni topladı.

Vassileva, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış vurmalı çalgılarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Vassileva'nın konserde tencereler, tavalar ve benzeri mutfak aletlerini de vurmalı birer çalgı olarak kullanması seyirciler tarafından yoğun alkış aldı.

Konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 8. numaralı senfonisi seslendirildi.