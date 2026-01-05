Bursa İnegöl Belediyesi, tarımı güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek adına uyguladığı politikalarla tarım ve hayvancılığa önemli katkılar sağlıyor. İnegöl tarımı özellikle İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz makine ve ekipman destekleriyle gelişimini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'ün her alanda gelişimini sağlamak adına elini taşın altına koyan İnegöl Belediyesi, özellikle tarım ve hayvancılıkta uyguladığı politikalarla dikkat çekiyor.

Bursa İnegöl tarımının gelişimine katkı koyacak adımlarla şehrin bu alanda yükselişini sürdürmesinin önü açılırken, ücretsiz makine ve ekipman destekleri üreticilerin yükünü hafifletiyor. Tarımda bilimsel metotları merkeze alan toprak analizinden şehrin değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan hasat etkinliklerine kadar pek çok farklı destek sağlanıyor.

TARIM VE HAYVANCILIK İNEGÖL'ÜN KALKINMASININ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi 2025 yılını da en verimli ve faydalı şekilde geçirdi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla kırsal mahallelere ve şehrin tarımına yön veren İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalarla 2025 yılında da tarım ve hayvancılığı İnegöl'ün kalkınmasının temel taşlarından biri olarak görmeye devam etti.

İnegöl'ümüz sadece sanayisiyle değil, verimli toprakları ve güçlü üretici yapısıyla da öne çıkan bir şehir. Tarım ise hem gıda güvenliği hem de kırsal kalkınma açısından stratejik bir alan. Bu anlayışla üreticimizin yükünü hafifleten, verimliliği artıran ve bilimi merkeze alan destekler sunuyoruz. Kırsal mahallelerimizin üretim gücünü artırarak İnegöl tarımını daha ileriye taşımayı, yerelden ulusala hatta uluslararası alana uzanan güçlü bir tarım vizyonu oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

40 KÖYDE 2600 DEKAR ARAZİ TAŞTAN TEMİZLENDİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan öne çıkanlara değinen Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: 'Belediyemiz tarafından üreticilerimizin hizmetine sunulan taş toplama makinesiyle 2020 yılından bu yana üreticilerimize ücretsiz şekilde hizmet sunuyoruz.

Arazilerde verimi arttıran bu uygulama ile 2025 yılı boyunca 40 kırsal mahallede toplam 2 bin 600 dekar tarım arazisinde çalışma gerçekleştirildi. Toprakların tarıma daha elverişli hale gelmesini sağlayan bu destek sayesinde hem ekim öncesi hazırlık süreci kolaylaştı hem de verimlilik artışı sağlandı.'

23 KÖYDE 600 DEKAR ARAZİDE FASULYE HASADI YAPILDI

'Yine 2024 yılında belediyemizin ücretsiz olarak üreticimizin hizmetine sunduğu fasulye hasat makinesi, tescilli markamız Cerrah Kuru Fasulyesinin hasadında büyük kolaylıklar sağladı.

2025 yılında 23 köyümüzde yaklaşık 600 dekar alanda yapılan üretimin hasadı, bu makineyle gerçekleştirildi. Hasat sürecinde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan makine desteği, üreticilerimizin maliyetlerini düşürerek üretimde sürdürülebilirliğe katkı sundu.'

14 KÖYDE 7 BİN KÜÇÜKBAŞ, KOYUN YIKAMA HAVUZUNDAN FAYDALANDI

'Hayvancılığa yönelik destekler kapsamında da 2020 yılında alımını yaparak üreticilerimize ücretsiz olarak tahsis ettiğimiz koyun yıkama havuzu, şehrimizin hayvancılığına önemli katkılar sağladı.

Bu yıl 14 köyde yaklaşık 7 bin küçükbaş hayvan bu uygulamadan faydalandı. Hayvan sağlığı ve ürün kalitesini artırmaya yönelik bu uygulama, üreticilerimizin de beğendiği çalışmalardan oldu.'

35 KÖYDEN 160 TOPRAK NUMUNESİ ANALİZ EDİLDİ

'Tarımda en önemsediğimiz konulardan biri, bilimi bu sürece dahil etmek ve bilimin ışığında üretim yapmak. Bu düşünceyle üreticilerimiz için ücretsiz toprak analizi uygulamamız var.

Bu yıl da 35 köyden alınan 160 toprak numunesini analiz ederek üreticilere önemli bir rehberlik sağladık. Yapılan analizler sayesinde çiftçiler, toprak yapısına uygun gübreleme ve ürün seçimi yapma imkânı buldu.'

DEĞERLERİMİZİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANITIYORUZ

'İnegöl Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa yönelik katkılarımızdan biri de şehrimizin tarım değerlerinin tanıtımı. İnegöl'ün tarımsal değerlerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca çeşitli hasat etkinlikleri düzenlendik. Üreticilerimiz, vatandaşlarımız ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bu etkinliklerle hem ürünlerin bilinirliği artırıldı hem de tarımsal üretimin önemi vurgulandı.'

ÜRETİCİLERİMİZ TARIM FUARI GEZİLERİYLE SEKTÖRÜN YENİLİKLERİNİ YAKALIYOR

'Üreticilerimizin sektördeki yenilikleri yakından takip edebilmesi amacıyla tarım fuarı ziyaretleri organize ediyoruz. Özellikle genç üreticilerimizin yeni teknoloji ve yöntemleri takip etmesi, şehrimizde bunları uygulaması bizim için kıymetli. Bu ziyaretler sayesinde çiftçilerimiz yeni teknolojiler, modern ekipmanlar ve güncel tarım uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı buluyorlar.'

800 DOLAYINDA ÜRETİCİYLE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLDİ

'İnegöl Belediyesi olarak tarıma yönelik uygulamalarımızdan biri de ücretsiz danışmanlık. Çiftçilerimiz gelsin, ziraat mühendislerimizle görüşerek bilgi alsın, onlara mentorluk desteği verelim, istiyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında yaklaşık 800 üreticiye ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti sunuldu. Ekimden hasada, hayvancılıktan destek programlarına kadar birçok konuda verilen bu danışmanlık hizmeti, üreticilerin doğru ve bilinçli adımlar atmasına katkı sağladı.'