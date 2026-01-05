Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri ile üreticilere hastalık ve zararlılara karşı doğru ilaçlama zamanlarını bildiriyor. Sistem, hem verim ve kaliteyi artırıyor hem de maliyetleri ve çevresel etkileri azaltıyor.

BURSA (İGFA) -Bursa'da bulunan 33 Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu sayısı, 2025 yılında Bakanlık desteğiyle İznik Karatekin ve Gemlik Katırlı'ya kurulan iki yeni istasyonla 35'e yükseldi. Bu istasyonlardan elde edilen veriler, 230 bin dekarlık alanda 9 bin 900 üreticiye ulaştırılıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, sistemler, iklim verilerinden faydalanarak ilaçlama zamanlarını doğru şekilde belirliyor ve üreticilere bildiriyor. Böylece hastalıklarla mücadelede etkinlik artarken, ilaç kullanım sayısı azalıyor, maliyet düşüyor ve çevre ile insan sağlığı korunuyor. Bu sayede sadece ilaçlama zamanını belirlemekle kalmıyor; don, soğuklanma ihtiyacı, toprak nemi ve sıcaklığı gibi ekstrem iklim olaylarının takibini de sağlanıyor. İstasyonlara entegre edilen zararlı kameralarıyla, tarımsal ürünlere zarar veren böceklerin günlük popülasyonları takip edilerek doğru mücadele zamanı tespit ediliyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sistem sayesinde üreticilerin doğru zamanda mücadele yaparak fazla ilaçlamadan kaçınmasını, ürün maliyetlerini düşürmesini ve kalıntısız, çevre dostu ürün elde etmesinin hedeflendiğini kaydetti.