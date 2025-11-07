Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) katkılarıyla, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Şef ve solist Önder Baloğlu yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nın, iki bölüm olarak gerçekleştirildiği konser Atatürk'e saygı duruşuyla başladı.

Konserin ilk bölümünde, H.B. Lully'nin Türk Tören Marşı, L. Van Beethoven'in Atina Harabeleri'nden Türk Marşı, W.A. Mozart'ın Keman ve Orkestra için Konçertosu, ikinci bölümde ise W.A.Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Üvertürü, J. Haydn'ın Senfoni No.100'ü icra edildi.

Konser seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.