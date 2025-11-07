Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukova Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, öğrencilere hediyeler takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Proje Ekibi, Pamukova Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklere ara vermeden devam eden sosyal proje ekibi, Özel Eğitim Uygulama Okuluöğrencilerle bir araya gelerekminiklerin derslerine eşlik etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler sunan sosyal proje ekibi, onlarla sohbet ederek sıcak ve samimi bir ortam oluşturdu. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, öğretmenler ve okul yönetimi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Engelli bireylerimizin yaşamına dokunmak, onların eğitim süreçlerine katkı sunmak ve moral motivasyonlarını artırmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz' denildi.