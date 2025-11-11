Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Yürekten yüreğe atılan tek imza: Mustafam' anma etkinliğinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli-Balkan türküleri seslendirildi.

BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Süleyman Ulusoy ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN BOZBEY'DEN BAĞLAMA SÜRPRİZİ

Gecede sahne alan Hafize Beysim Gün Korosu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Balkan türkülerini seslendirerek dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gecenin sonunda sahneye çıkarak bağlama çalan Başkan Mustafa Bozbey, salonu dolduranlara büyük sürpriz yaşattı. Koroyla birlikte 'Yeşil Ördek' türküsünü de seslendiren Başkan Mustafa Bozbey, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Kasım'ın bir matem günü olmadığını, Mustafa Kemal'i anma günü olduğunu vurguladı. 10 Kasım'ın Atatürk'ün fikirlerini ve yol göstericiliğini anma günü olduğunu belirten Başkan Bozbey, 'Böyle bir dehaya sahip olduğumuz için çok şanslı bir milletiz. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmamız lazım. Bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk!'' dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Balkan ve Rumeli insanının her zaman Mustafa Kemal'den ve Cumhuriyet'ten yana olduğunu söyleyerek Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade etti. Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, katkılarından dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

Program, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile protokol üyelerinin sahneye çıkarak koroyla birlikte 'İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.