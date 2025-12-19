İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Zihni Göktay'ı, Altıntepe'de kaldığı Özel Seçkin Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, sanatın kuşaklar arası bağ kuran gücü bir kez daha hissedildi.

Ziyaret sırasında Başkan Köymen, Zihni Göktay'ın devam eden tiyatro çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sanat yaşamı boyunca iz bırakan yapımlara imza atan Göktay'la keyifli bir sohbet gerçekleştiren Köymen, ustaya duyulan saygı ve vefanın önemine dikkat çekti. Usta oyuncu, ziyareti için Maltepe Belediye Başkanı Köymen'e teşekkür etti.

MALTEPELİ ÇINARLARLA SICAK BİR SOHBET

Ziyaret kapsamında huzurevini gezen Başkan Köymen, burada kalan büyüklerle de bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Köymen, taleplerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaret, sanata emek vermiş bir ustaya duyulan vefanın yanı sıra, yaş almış çınarlarla kurulan içten bağın da anlamlı bir örneği oldu. (19.12.2025)