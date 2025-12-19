Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde halk sağlığını korumak için gıda üretimi satışı yapılan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması, ürünlerin hijyen kurallarına uygun hazırlanması ve satışa sunulmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor.

İşletmelerde hijyen, gramaj denetimleri yapan Büyükşehir Belediyesi kurallara ve halk sağlığına uymayan bazı işletmelere idari işlem uygularken tarihi geçmiş ürünleri de satıştan men ediyor.

ZABITA DAİRE BAŞKANI AHMET ŞAN; 'AMACIMIZ HALKIMIZIN DAHA HİJYENİK, KALİTELİ ÜRÜNLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan halkın hijyenik ve kaliteli ürünlere ulaşması için il genelinde gıda üretimi yapan iş yerlerine rutin kontrollerinin devam ettiğini söyledi.