Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü vefatının 87. yılında çeşitli etkinliklerle andı. Sanat atölyesinde Atatürk temalı çalışmalar yapıldı, konservatuvar 'Bir Işık Doğar Mustafa Kemal' adlı müzikli gösteriyi sergiledi. Etkinlikler ilgiyle karşılandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle andı.

Sanat ve Beceri Atölyesi, 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Atatürk temalıözel bir oturumla katılımcılarını bir araya getirdi.

Atölyede Atatürk baskılı vitray çalışması ve Atatürk posterinin yer aldığı el baskı uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuklar, el emeğiyle hazırladıkları bu çalışmalarda Ata'ya olan sevgilerini ve Cumhuriyet'e duydukları bağlılığı ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'Bir Işık Doğar Mustafa Kemal' adlı müzikli ve zeybekli anlatımı sahneledi.

Türkülerin, zeybeklerin ve anlatıların iç içe geçtiği gösteride, Ulu Önder'in Anadolu halkıyla kurduğu bağ sanatın diliyle anlatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.